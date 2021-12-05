За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 204 человека

В числе заболевших 33 ребенка. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 5 декабря в Удмуртии выявлено 204 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших 33 ребенка и 23 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 6 летальных случаев.

7 534 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 466 - в состоянии средней степени тяжести, 183 – в тяжелом.

Всего на 5 декабря в Удмуртии зарегистрирован 76 092 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 64 068 человек выздоровели. За время пандемии в регионе 3 281 летальный исход.

Вакцинировано 644 987 жителей Удмуртии. Из них 457 168 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 111 880 человек.

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