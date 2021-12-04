Ижевск с высоты птичьего полета: 5 фотографий с Яндекс.Карт

Закат над Ижевским прудом. Фото: Яндекс Карты

Как известно, сервис Яндекс.Карты при помощи панорам предоставляет пользователям возможность «виртуальной прогулки» по разным городам России. Так, этим летом обновились панорамы Ижевска и Удмуртии, мы писали об этом ранее. Интересно, что некоторые снимки сделаны с воздуха при помощи дрона. Мы посмотрели на них и считаем, что не поделиться ими с нашими читателями будет, как минимум, бессовестно.

Этот снимок сделан над южной окраиной Ижевска. Позади камеры – улица Оржоникидзе:

Снимок сделан над южной окраиной Ижевска. Фото: Яндекс Карты

Точка, с которой происходила съемка следующей панорамы – южное побережье Ижевского пруда. Камера смотрит на сам пруд, а справа можно увидеть окраины Металлурга:

Точка съемки- южное побережье Ижевского пруда. Фото: Яндекс Карты

Умопомрачительный закат над прудом был снят над набережной:

Закат над Ижевским прудом. Фото: Яндекс Карты

Великолепный вид на осенний Тимирязевский лес:

Тимирязевский лес с высоты. Фото: Яндекс Карты

Наконец, еще одна панорама Ижевского пруда, на этот раз с восточного берега. Вдали виднеется район Строитель:

Панорама Ижевского пруда с восточного берега. Фото: Яндекс.Карты

По этой ссылке вы и сами можете посмотреть на Ижевск с высоты птичьего полета. К слову, камеру можно разворачивать на 360 градусов.

Фото: Яндекс Карты

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