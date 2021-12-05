Гороскоп на 6 декабря 2021 года: Скорпионы будут в ударе, а у Водолеев намечается бой

Гороскоп на понедельник. Фото: pixabay.com

ОВЕН

Сегодня Овнам будет везти как никогда. Только вот в каком направлении… Но все равно день будет интересным и не без казусов.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, сегодня вас ждет непростой, но интересный день. Возможно вы откроете у себя второе дыхание, чтобы закончить то, что начали очень давно.

БЛИЗНЕЦЫ

Не держите в себе то, что не дает вам покоя. Если вы что-то решили, значит так тому и быть.

РАК

Ракам нужно больше мотивации. В последнее время вы стали слишком много лениться и пускать все на самотек. Звезды советуют кинуть вызов самому себе, чтобы взбодриться.

ЛЕВ

Понедельник – отличный день, чтобы начать что-то новое. Например, заняться спортом, сделать перестановку или устроить праздник. Только не увлекайтесь, это всего лишь первый день рабочей недели.

ДЕВА

Девы, если вам кажется,что сегодня не ваш день, то просто расслабьтесь и возьмите от него все самое хорошее по максимуму. Не давайте обстоятельствам портить ваше настроение.

ВЕСЫ

Весы, вам сегодня нужно поберечь себя. Постарайтесь не нагружать себя, иначе ваши старания выльются вам боком.

СКОРПИОН

Скорпионы сегодня в ударе. Они решили положить понедельник на лопатки и выжать из него все самое лучшее. Так держать!

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам нужно набраться терпения. Сейчас от вас ничего не зависит. Но, чтобы ожидание не было таким мучительным, постарайтесь отвлечься. Не переживайте, это не надолго. Впереди вас ждет такое… Вам стоит приготовиться!

КОЗЕРОГ

Козероги, если вы планировали что-то грандиозное, то лучше отложить это. Сегодня вам лучше провести день с близкими и набраться энергии для ваших масштабных панов.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи снова готовы ринуться в бой. Но вот только с кем? В бой с самим собой или со всем миром? Ох, Водолеи, сейчас у вас столько энергии, что вам все по плечу.

РЫБЫ

Рыбы настроены решительно. Но если ваша решительность в течении дня куда-то исчезнет, то не волнуйтесь, она обязательно вернется и втянет вас в приключения.

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