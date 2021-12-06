Почти 3 тонны пищевых продуктов сняли с продажи в Удмуртии из-за нарушений

Было составлено 509 административных протоколов, вынесено постановлений на общую сумму 5 396 200 рублей. Фото: Амир Закиров

За 9 месяцев текущего года в Удмуртии проведено 553 проверки качества и безопасности пищевых продуктов, из них 98% - с применением лабораторных исследований. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, нарушения выявлены при 432 проверках (78% от общего числа).

«По фактам выявленных нарушений в ходе надзорных мероприятий Управлением было снята с реализации 341 партия пищевой продукции общим объемом 2856,356 кг. (мясо, рыба, фрукты, овощи, молочная продукция, хлебобулочная и кондитерская продукция) по причине отсутствия маркировочных ярлыков, сопроводительных документов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было составлено 509 административных протоколов, вынесено постановлений на общую сумму 5 396 200 рублей. Выдано 9 предписаний о прекращении действия декларации на молочную и рыбную продукцию и на питьевую воду.

В числе основных выявленных нарушений указываются недостоверное декларирование продукции изготовителем, нарушения температурного режима, реализация продукции без сертификатов и деклараций о соответствии, реализация продукции без маркировки, отсутствие производственного контроля, непрохождение сотрудниками медосмотра, гигиенического обучения и аттестации.

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