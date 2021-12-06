6 декабря в Ижевске прогнозируют до -15°С

На дорогах - гололедица. Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 6 декабря. Рассказываем о погоде на день.

Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит -13,-15°С. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. На дорогах гололедица.

Напомним, синоптики прогнозируют, что текущее похолодание продлится до ночи c 7 на 8 декабря. О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

Одевайтесь теплее – и отличного вам дня!

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