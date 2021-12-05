Столкновение «Приоры» со столбом, сбитый на пешеходном переходе мальчик, сгоревший «КамАЗ»: обзор жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Мужчине грозит наказание вплоть до 1 года лишения свободы. Фото: прокуратура Тюменской области

В конце каждой недели «Комсомолка» рассказывает о ДТП, которые произошли на территории Удмуртии.

Двое водителей получили травмы в столкновении на трассе в Удмуртии

Дорожная авария произошла в Ярском районе. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Водитель автомобиля Daewoo Gentra при развороте с правой обочины не уступил дорогу. Подробности

8-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу напротив дома № 83 по улице 7-я Подлесная. Подробности

«Десятка» и «Рено» столкнулись на трассе в Удмуртии

Оба пострадавших - водители. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

53-летний водитель автомобиля «Renault» не справился с управлением, вылетел на «встречку». Подробности

«Приора» столкнулась со столбом в Ижевске

24-летний водитель автомобиля «Lada Priora» не справился с управлением и врезался в световую опору. Подробности

«КамАЗ» с грузом сгорел на сумму более 11 млн рублей

Транспортом управлял водитель из Ижевска. По версии органов расследования, водитель во время стоянки оставил в кабине без присмотра зажженную портативную газовую плитку. Подробности

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