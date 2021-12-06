Последние новости Ижевска на утро 6 декабря 2021 года: самые редкие имена для новорожденных и начало строительства цеха по производству гипохлорита натрия

За 11 месяцев 2021 года в Ижевске родилось 6 730 детей. Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 6 декабря. Синоптики прогнозируют -15°С, без осадков. Рассказываем последние новости Ижевска одной строкой:
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Перейдем к подробным новостям:
САМЫЕ РЕДКИЕ ИМЕНА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ИЖЕВЧАН В 2021 ГОДУ
За 11 месяцев 2021 года в Ижевске родилось 6 730 детей. Фото: pixabay.com
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