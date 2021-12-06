200 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

4 человека скончались. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 6 декабря в республике выявлено 200 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 30 детей и 43 человека старше 65 лет.

Зафиксировано 4 смерти. Женщинам было 63, 66 лет. Мужчинам - 72, 82 года.

164 человека выздоровели, их выписали.

7 587 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 457 - в состоянии средней степени тяжести, 171 – в тяжелом состоянии.

Всего на 6 декабря в Удмуртии зарегистрировано 76 292 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 64 232 человека выздоровели. За время пандемии в регионе 3 285 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса 644 987 жителей Удмуртии. Из них 457 168 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 111 880 человек.

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