Многодетную мать в Удмуртии подозревают в убийстве мужа

Женщину задержали. Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии расследуется уголовное дело по факту гибели 34-летнего жителя села Сюмси. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, тело мужчины со следами насильственной смерти обнаружили по месту жительства 3 декабря. По подозрению в убийстве задержана 34-летняя супруга погибшего.

«По данным следствия, подозреваемая проживала с мужем и семью общими детьми. Вечером 3 декабря между женщиной и супругом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на бытовой почве», - говорится в сообщении ведомства.

Следствие полагает, что в ходе конфликта женщина ударила супруга ножом в грудь, отчего тот скончался на месте.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ («убийство»), осмотрено место происшествия, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Готовятся документы для предъявления обвинения.

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