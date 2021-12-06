Очевидцы сообщили об эвакуации детей из школы и детского сада на улице Тимирязева в Ижевске

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии «Комсомолке» заявили, что сообщений о пожаре не поступало. Фото: pixabay.com

Сегодня, 6 декабря, пользователи соцсетей сообщили об эвакуации школы №84 на улице Тимирязева. В сообществе «ВКонтакте» «Типичный Ижевск» была опубликована видеозапись со стоящими перед школой детьми.

«Как утверждает приславший видео подписчик, в здании случился пожар, всех отпустили домой. Хотя на кадрах пожара не видно», - сказано в описании к видео

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии «Комсомолке» заявили, что сообщений о пожаре не поступало.

По словам очевидцев, воспитанников соседнего детского сада также эвакуировали.

Напомним, 3 декабря учеников ижевской школы № 57 перевели на дистант из-за сообщения о теракте.

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