Команда Медиагруппы «Центр» приняла участие во Всероссийском марафоне дворового хоккея

В Ижевске игры начались в 4 утра. Фото: Амир Закиров

Медиагруппа «Центр» поддержала Всероссийский марафон дворового хоккея. Команда компании сыграла против «Сбера», профессиональных баскетболистов и футболистов в хоккей на валенках на Центральной площади.

Фото: Амир Закиров

Напомним, марафон прошел 5 декабря по всей стране в поддержку Олимпийской сборной и в честь 75-летия Отечественного хоккея. Центральной площадкой мероприятия стал Ижевск. Здесь игры начались в 4 утра, одновременно с самым ранним населенным пунктом — поселком Эгвекинот на Чукотке. Продлился спортивный праздник до восьми вечера, пока не сыграли самые западные регионы России. По всей стране сразились в один из трех видов хоккея:

- обычный хоккей;

- хоккей на валенках;

- «настольник» — летний вариант игры для бесснежных регионов, похожий на настольный хоккей. Только вместо фигурок используются люди.

К марафону присоединились множество людей по всей стране: дети, взрослые, спортсмены и обычные жители. Ведь лозунг мероприятия — «В хоккей может играть каждый». Открытость этого вида спорта для всех доказала и медиагруппа «Центр»: в одном из раундов на поле выступила девочка Наташа с синдромом Дауна. Она даже чуть не забила гол.

Фото: Амир Закиров

«Я узнала об этой игре накануне и решила, что это интересно и полезно. Это новые знакомства, общение с другими детьми и свежий воздух. Наташа ходила в прошлом году на хоккей на валенках, нам очень нравится. Мы ждали этой игры и я рада, что дочке разрешили поучаствовать», — говорит мама девочки Анастасия Широких.

Фото: Амир Закиров

Команда Медиагруппы «Центр» играла впервые и заняла четвертое место. Но самое главное — положительные эмоции от игры, участие и занятия спортом.

«Мы держались достойно, боролись до последнего. Получили огромное удовольствие от игры, потому что это действительно классно. Вывод один: если хочешь победить, надо тренироваться. Мы все сегодня играли первый раз. Спасибо всем соперникам. Несмотря на отбитые локти и коленки, в следующий раз мы обязательно придем снова, — отметила директор компании Анастасия Власова.

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