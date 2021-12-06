Водитель BMW врезался в опору ЛЭП на трассе под Ижевском

Водитель не справился с управлением. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 5 декабря, около 12:15, на шестнадцатом километре автодороги «Ижевск – Аэропорт» в Завьяловском районе Удмуртии произошло ДТП. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 37-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в опоры дорожного знака 5.19.1 («пешеходный переход») и линий электропередач.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «БМВ» получил травмы», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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