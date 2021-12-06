Андрей Исаев и Татьяна Мосова будут представлять Удмуртию в генсовете «Единой России»

В генеральный совет ЕР входят 170 человек. Фото: vk.com/team_isaev

В минувшую субботу, 4 декабря, делегаты третьего этапа съезда «Единой России» приняли решение об обновлении состава партийного генерального совета, сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу партии власти. Отмечается, что в генсовет вошли и два представителя Удмуртской Республики.

«В частности, республику будут представлять заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме, депутат Госдумы от республики Андрей Исаев и секретарь первичного отделения партии «Сепское», директор Сепского ЦСДК, член Совета депутатов Игринского района региона Татьяна Мосова», - пишет издание.

В целом состав генсовета обновился более чем на 50%. Всего в него входит 170 человек.

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