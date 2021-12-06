Пробки в Ижевске на вечер 6 декабря 2021 года: затор на улице Удмуртской

По данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 18:00 6 декабря в столице Удмуртии зафиксированы 8-балльные пробки. Фото: архив КП

Пробки в Ижевске на вечер 6 декабря 2021 года: движение затруднено по улице Удмуртской в сторону Воткинского шоссе (участок от улицы Базисной до улицы 10 лет Октября), а также в противоположном направлении (участок от переулка Северного до улицы 10 лет Октября). Движение здесь медленнее 20 км/ч. Об этом сообщает сервис «2ГИС».

Кроме того, сложно проехать по улице 50 лет ВЛКСМ в направлении улицы Холмогорова.

Пробки в Ижевске по состоянию на 18:05. Фото: Яндекс.Карты

По данным сервиса «Яндекс.Карты», по состоянию на 18:00 6 декабря в столице Удмуртии зафиксированы 8-балльные пробки. В 19:00 прогнозируются пробки в 5 баллов.

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