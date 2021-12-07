Гороскоп на 8 декабря 2021 года: Весы будут очень придирчивы, а Ракам нужно чаще смотреть на часы

Что вас ждет завтра? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Овнам стоит немного сбавить обороты. Если вы хотите, чтобы все вышло в лучшем виде, нужно правильно расставить приоритеты и не торопиться.

ТЕЛЕЦ

Девиз Тельцов в среду – никогда не сдавайся! Если вы задумали что-то грандиозное на сегодняшний день, смело воплощайте это в жизнь. Среда – тот самый день, когда все будет как по маслу.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы в последнее время немного рассеяны. Стоит пересмотреть ваш режим дня, возможно причины в нехватке сна. А может, вы просто влюбились?

РАК

Ракам 8 декабря нужно почаще смотреть на часы. За любимым делом можно ненароком опоздать на важную встречу.

ЛЕВ

Лев будет во главе всего. Любые задачи, любые препятствия – все контролирует. Но звезды советуют быть внимательнее, иногда мелочи любят ускользнуть от нашего зоркого глаза.

ДЕВА

На Дев в среду нападет ностальгия. Что ж, иногда приятно вспомнить прошлое и погрузиться в особенные моменты.

ВЕСЫ

Весы будут очень придирчивы. Чтобы не нарваться на ссору, лучше контролировать свои порывы кого-то поправить. Ну, а если душа пылает, то постарайтесь сделать это мягко. Главное – без нервов.

СКОРПИОН

Скорпионам могут предложить интересное времяпрепровождение. Возможно, это будет место, где вы еще не были. Не спешите отказываться.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы будут задумчивы как никогда. Погружаться в собственные мысли иногда полезно. Только без фанатизма, иначе пропустите что-то очень важное и потом будете жалеть об этом.

КОЗЕРОГ

Козероги полны энергии. Они хотят везде успеть, и это похвально. Нужно брать от жизни все, не так ли?

ВОДОЛЕЙ

У Водолеев ожидается творческий кризис. В голову не идет ничего стоящего. Не спешите расстраиваться, бывает, просто нужно немного отдохнуть и попытаться снова.

РЫБЫ

Рыбам этот день приготовил маленький сюрприз. Но вот хороший он или плохой это решать только вам. Главное – не пропустите его.

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