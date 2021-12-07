Пробки в Ижевске утром 7 декабря 2021 года: затор на улице Ленина в сторону центра

Где труднее всего проехать утром 7 декабря 2021 года? Фото: Архив «КП» в Ижевске

По данным Яндекс.Карты, на утро 7 декабря 2021 года ситуация на дорогах в столице Удмуртии следующая.

Небольшое затруднение движения есть на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской. С 8 до 10 утра ожидаются 6-ти балльные пробки на улице Пушкинской, Кирова, Ленина. Трудно проехать по ул. Удмуртской у Троицкой церкви в сторону ул. Ленина. Затруднено движение по ул. Василия Чугуевского и ул. 40 лет ВЛКСМ в сторону Промышленной ул. Стоит и ул. Орджоникидзе в сторону центра.

Об авариях пока не сообщается. С 10 утра до 13 дня пробки будут составлять всего 3 балла.

Пробки в Ижевске по состоянию на 8:10. Фото: Скриншот с Яндекс.Карты

Счастливого пути и хорошего дня!

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