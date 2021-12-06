Власти изменили условия приватизации «Удмуртавтодора»

Ранее убыточный «Удмуртавтодор» дважды пытались продать на торгах, однако желающих купить его так и не нашлось. Фото: архив КП

Власти изменили условия продажи предприятия «Удмуртавтодор» посредством публичного предложения на электронной площадке АО «Российский аукционный дом, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на распоряжение председателя правительства республики Ярослава Семенова.

«Номинальная стоимость каждой акции АО «Удмуртское автодорожное предприятие» составляет 1 тыс. руб. В целом в состав пакета входят более 3,18 млн акций. Начальная цена установлена в размере 3,32 млрд руб.», - пишет издание.

Шаг аукциона - 332,79 млн рублей, шаг на повышение – 166,39 млн рублей. Минимальная цена предложения установлена в размере 1,66 млрд рублей.

Напомним, ранее убыточный «Удмуртавтодор» пытались продать на торгах, однако желающих купить его так и не нашлось.

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