25-летний водитель сбил 49-летнего нетрезвого пешехода в селе Завьялово в Удмуртии

Мужчина не имел при себе световозвращающих элементов. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Об этом рассказал «Коммерсантъ»-Удмуртия со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло 4 декабря около 17:25 в селе Завьялово Удмуртии. 25-летний водитель«ВАЗ-2111» совершил наезд на 49-летнего пешехода.

В момент происшествия пострадавший был в нетрезвом состоянии и двигался по краю проезжей части в попутном направлении движению автомобилей.

Мужчина не имел при себе световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

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