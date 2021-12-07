5 человек скончались. Фото: pixabay.com

191 житель Удмуртии заболел коронавирусом за последние сутки

Свежая статистика от удмуртского оперштаба на 7 декабря

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 7 декабря в республике выявлено 191 новый случай коронавируса. В числе заболевших 17 детей и 44 человека старше 65 лет.

Зафиксировано 5 смертей. Женщинам было 70, 72, 72, 90 лет. Мужчине – 63 года.

130 человек выздоровели, их выписали.

7 665 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 434 - в состоянии средней степени тяжести, 172 – в тяжелом состоянии.

Всего на 7 декабря в Удмуртии зарегистрировано 76 483 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 64 362 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 290 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 649 321 жителль Удмуртии. Из них 463 523 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 112 349 человек.

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