Количество заболевших коронавирусом после вакцинации в Удмуртии приблизилось к 2 тысячам

Для достижения коллективного иммунитета планируется привить 80% взрослого населения Удмуртии, или 924 245 человек. Фото: Сергей Грачев

По состоянию на 6 декабря количество жителей Удмуртии, заболевших после прохождения полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции, составляет 1 995 человек. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора

«После «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V» - прим. ред.) – 1570 человек (0,39%), «ЭпикВакКорона» – 408 человек (0,81%), «КовиВак» – 17 человек (0,54%), «Спутник Лайт» – 232 человека (0,20%)», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с начала прививочной кампании в регион поступило 853 322 дозы вакцины против ковида.

Напомним, по состоянию на утро 7 декабря как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 649 321 житель республики. Из них 463 523 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 112 349 человек. Для достижения коллективного иммунитета планируется привить 80% взрослого населения Удмуртии, или 924 245 человек.

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