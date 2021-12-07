Девятилетнюю девочку сбили у Соборной мечети в Ижевске

Переходить дорогу следует по пешеходным переходам, а при а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 6 декабря, около 13:17, напротив здания Соборной мечети в Ижевске (Азина, 238) произошло ДТП с пострадавшим ребенком. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 68-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила травмы», - говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить дорогу следует по пешеходным переходам, а при а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Родителей призывают побеседовать со своими детьми и разъяснить им правила дорожного движения.

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