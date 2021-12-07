Во второй день форума «Сделано в Удмуртии – 2021» представят программу для самозанятых

Фото: Корпорация развития Удмуртии

Сегодня, 7 декабря, в 10:00 стартовал второй день форума «Сделано в Удмуртии – 2021», посвященный самозанятым. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития республики.

«На форуме выступит стилист-предприниматель, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова с темой развитие бренда. Также основатель лицензированной школы онлайн-бизнеса «МарШаг» Ирина Данкин расскажет, как выстроить масштабный онлайн-бизнес. Фотограф Александр Маерс расскажет об эффективном наполнении контента в соцсетях и на маркетплейсах, а основатель Dedu Center Виктория Дерюгина, объяснит, почему непрерывное обучение это важно», - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках форума состоится интервью с руководителем удмуртской компании TSPROF Алексеем Худяковым.Александщр поделится историей успеха своего предприятия и расскажет об экспортном направлении своей деятельности.

Напомним, завтра, 8 декабря, пройдет презентация Календаря событийного туризма на 2022 год. Специальный гость мероприятия – российский трэвел-блогер и путешественник Эльнар Мансуров – расскажет о том, как создать эффективный и узнаваемый бренд в туриндустрии и не только. Кроме того, для участников мероприятия выступят совладелица федеральной сети «Рельсы-Рельсы, Шпалы-Шпалы» Лиля Бородина, основатель сервиса exeDrive Юлия Воликова, руководитель проекта «ВкусВилл. Практика» Евгений Щепин, а также совладелец крупнейшего онлайн-экомаркета в России 4fresh Антон Козлов.

9 декабря на форуме представят новый вид деловой программы для предпринимателей и инвесторов – промышленную ипотеку.

«Кроме того, в этот день состоится сессия, посвященная местным онлайн-площадкам, «Марафон новых возможностей для бизнеса». По традиции в рамках форума пройдет награждение победителей регионального этапа премии «Бизнес-успех». Также в рамках деловой программы пройдет дискуссия «Тренды, которые меняют мир»», - отмечают в Корпорации развития Удмуртии.

Последний день форума, 10 декабря, также посвятят самозанятым. Выступят блогер Вера Трефилова основатель московской школы PR Татьяна Яковлева, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» по УР Ольга Созина.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

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