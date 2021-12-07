Более 11 тысяч исследований свертываемости крови провели в Удмуртии за год

Уровень свертываемости определяют в течение одной минуты при помощи портативного прибора. Фото: МЗ УР

В Удмуртии продолжают работать 12 антикоагулянтных кабинетов, которые был открыты год назад в рамках проекта «Здравоохранение», инициированном президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в них провели уже 11 356 исследований свертываемости крови (данные на конец октября).

«Такие кабинеты предназначены для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и высоким риском тромбоза - фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией), клапанной патологией сердца, после протезирования клапанов сердца. Таким пациентам необходимо регулярно принимать антикоагулянтные препараты и измерять показатели свертываемости крови (МНО)», - напомнили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Отмечается, что прием препарата и постоянный контроль уровня МНО позволяют избежать образования тромбов, уменьшая риск инсульта или инфаркта. Уровень свертываемости определяют в течение одной минуты при помощи портативного прибора – достаточно одной капли крови.

По словам главного внештатного кардиолога Удмуртии Сергея Помосова, в антикоагулянтной терапии нуждаются около 30 тыс. жителей республики.

«Раньше на эту процедуру пациент тратил 2-3 дня – посещал терапевта, чтобы взять направление на анализ, потом сама сдача и снова визит к врачу для получения результата и рекомендаций. После открытия сети кабинетов антикоагулянтной терапии эта процедура занимает всего несколько часов», - рассказал специалист.

В Ижевске кабинеты антикоагулянтной терапии действуют в Республиканском клинико-диагностическом центре, ГКБ №2, ГКБ № 4, ГКБ № 6, ГКБ № 8 и ГКБ №9; в Сарапуле – в местных городской и районной больницах, в Воткинске - в горбольнице №1 и районной больнице; в Глазове – в местной межрайонной больнице; в Можге – в районной больнице.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Девятилетнюю девочку сбили у Соборной мечети в Ижевске

С начала прививочной кампании в регион поступило более 850 тыс. доз вакцины против ковида