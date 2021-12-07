Уроженца Киясовского района подозревают в серии краж дорогого алкоголя из супермаркетов Ижевска

Похищенный алкоголь подозреваемый сбывал на улице случайным прохожим. Фото: pixabay.com

В Ижевске по подозрению в серии краж задержан 30-летний ранее судимый уроженец Киясовского района. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, установлена его причастность к 15 кражам дорогого алкоголя и продуктов питания с прилавков магазинов в Индустриальном, Октябрьском и Первомайском районах.

«Подозреваемый тайно путем свободного доступа похищал с прилавков дорогостоящий алкоголь и продукты питания, которые в последующем сбывал по заниженной цене на улицах случайным прохожим», - говорится в сообщении.

Отмечается, что суммарный ущерб супермаркетам составил не менее 50 000 рублей. По каждой краже возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. В настоящее время эти дела соединяются в одно производство.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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