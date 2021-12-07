Карта распространения коронавируса на 7 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 98 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным оперштаба Удмуртии, на утро 7 декабря коронавирусом заболел еще 191 житель республики. 130 человек выздоровели, их выписали. 5 человек скончались. В числе заболевших 17 детей и 44 человека старше 65 лет.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики
Ижевск — 35 921 (+98 по отношению к утру 6 декабря)
Воткинск — 4 062 (+14)
Увинский район — 2 654(+14)
Игринский район — 2 008 (+9)
Якшур-Бодьинский район — 966 (+8)
Алнашский район — 1 019 (+8)
Завьяловский район — 2 737 (+5)
Кизнерский район — 692 (+5)
Красногорский район — 610 (+5)
Шарканский район — 1 213 (+5)
Вавожский район — 711 (+4)
Сюмсинский район — 905 (+4)
Воткинский район — 1 292 (+3)
Глазов — 3 309 (+2)
Можга — 3 610 (+2)
Селтинский район — 726 (+2)
Малопургинский район — 864 (+1)
Можгинский район — 1 082 (+1)
Сарапул — 2 775 (+1)
Балезинский район — 1 250
Камбарский район — 784
Сарапульский район — 739
Глазовский район — 613
Юкаменский район — 592
Каракулинский район — 581
Дебесский район — 508
Ярский район — 487
Киясовский район — 486
Граховский район — 496
Кезский район — 485
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