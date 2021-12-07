Карта распространения коронавируса на 7 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 98 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба Удмуртии, на утро 7 декабря коронавирусом заболел еще 191 житель республики. 130 человек выздоровели, их выписали. 5 человек скончались. В числе заболевших 17 детей и 44 человека старше 65 лет.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики

Ижевск — 35 921 (+98 по отношению к утру 6 декабря)

Воткинск — 4 062 (+14)

Увинский район — 2 654(+14)

Игринский район — 2 008 (+9)

Якшур-Бодьинский район — 966 (+8)

Алнашский район — 1 019 (+8)

Завьяловский район — 2 737 (+5)

Кизнерский район — 692 (+5)

Красногорский район — 610 (+5)

Шарканский район — 1 213 (+5)

Вавожский район — 711 (+4)

Сюмсинский район — 905 (+4)

Воткинский район — 1 292 (+3)

Глазов — 3 309 (+2)

Можга — 3 610 (+2)

Селтинский район — 726 (+2)

Малопургинский район — 864 (+1)

Можгинский район — 1 082 (+1)

Сарапул — 2 775 (+1)

Балезинский район — 1 250

Камбарский район — 784

Сарапульский район — 739

Глазовский район — 613

Юкаменский район — 592

Каракулинский район — 581

Дебесский район — 508

Ярский район — 487

Киясовский район — 486

Граховский район — 496

Кезский район — 485

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