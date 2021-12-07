Новая птица с клювом в виде щипцов для пирожных появилась в зоопарке Ижевска

Увидеть птицу можно каждый день с 09:00 до 16:00 на экспозиции «Дом птиц». Фото: Зоопарк Ижевска

В зоопарке Ижевска появился новый обитатель - Platalea leucorodia, или колпица обыкновенная. Как сообщает пресс-служба зоопарка, этот вид относится к семейству ибисовых и роду аистообразных. Пожалуй, самой заметной особенностью колпицы является ее клюв.

«Отличительной чертой колпиц от других пернатых выступает ее оригинальный и ни с чем несравнимый клюв. У них он имеет достаточную длину, сплющен и расширен книзу. Такой клюв очень напоминает щипцы для пирожных», - говорится в сообщении.

Сообщается, что ареал распространения колпицы обширен и частично заходит на территории России и Украины. Данный вид занесен в Красную книгу нашей страны.

Увидеть птицу можно каждый день с 09:00 до 16:00 на экспозиции «Дом птиц».

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