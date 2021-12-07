«Коммерсантъ–Удмуртия»: медучреждения региона задолжали бизнесу 48 млн рублей

В прокуратуре Удмуртии отметили, что мероприятия, проведение которых должно способствовать ликвидации задолженности, уже определены. Фото: архив КП

Медицинские учреждения Удмуртии задолжали предпринимателям за поставленные по контрактам препараты и средства защиты 48 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия». Просроченная кредиторская задолженность обсуждалась на заседании межведомственной рабочей группы по защите прав субъектов предпринимательской деятельности, которое организовало республиканская прокуратура.

«В минздраве региона сообщили, что долги образовались из-за роста расходов на транспортировку ковид-пациентов, тестов на коронавирус и снижения доходов по ОМС. В ведомстве будут решать вопрос о получении субсидий из республиканского бюджета. Эксперты отмечают, что нередко руководители медучреждений проводят торги, понимая, что не расплатятся в срок, и подставляют тем самым предпринимателей», - сообщает издание.

В прокуратуре Удмуртии отметили, что мероприятия, проведение которых должно способствовать ликвидации задолженности, уже определены.

«Всего в 2021 году в результате прокурорского вмешательства бюджетные учреждения здравоохранения погасили задолженность по контрактам на сумму более чем 40 млн руб., руководители пяти медицинских организаций привлечены к административной ответственности по статье 7.32.5 КоАП РФ по фактам нарушения сроков расчета по исполненным контрактам», - отмечает «Ъ-Удмуртия».

По словам и.о. главы республиканского Минздрава Елены Сычевой, по состоянию на 1 декабря некоторые медучреждения Удмуртии действительно просрочили кредиторскую задолженность по средствам обязательного медицинского страхования, однако наблюдается тенденция к ее сокращению с 1 апреля на 54,38%.

Говоря о причинах образования задолженности, в региональном министерстве здравоохранения указывают на рост расходов, связанных с транспортировкой в больницы ковид-пациентов, доставкой результатов тестов на коронавирус, организацией вакцинации. Также в связи с ухудшением коронавирусной обстановки в Удмуртии в 2020 и 2021 годах на длительный период приостанавливались диспансеризация и плановая госпитализация, из-за чего сократились поступления средств ОМС по этим направлениям; расходы на содержание больниц при этом не изменились.

«В Минздраве республики отметили, что проработали совместно с Минфином и руководителями медорганизаций процесс управления кредиторской задолженностью, вопрос находится на постоянном контроле в ведомстве. После совещания, организованного прокуратурой, принято решение провести в первой половине декабря заседание по этой теме с участием Минздрава, Минфина и ТФОМС», - сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

Елена Сычева рассказала изданию, что подведомственные министерству учреждения получат средства на погашение кредиторской задолженности перед бизнесом. Более того, в 2021 году больницы республики уже получили на эти цели субсидии в размере 164,28 млн рублей.

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