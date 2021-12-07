Более 300 тысяч жителей Удмуртии уже поставили прививку от гриппа в текущем эпидсезоне

Эпидпорог по гриппу в республике превышен на 3%. Фото: Ильяс Бекмансуров

По состоянию на 7 декабря прививку против гриппа поставили 329 066 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В лидерах по вакцинации взрослого населения против гриппа: Глазовский, Завьяловский, Кезский, Шарканский районы. Ниже среднереспубликанского показателя процент привитости взрослого населения в Якшур-Бодьинском, Малопургинском и Увинском районах», - говорится в сообщении ведомства.

В период с 29 ноября по 5 декабря 2021 года острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 12 784 жителя Удмуртии, в т.ч. 8 349 случаев (65,3%) приходится на детей в возрасте до 14 лет. Среднереспубликанский показатель составил 839,9 на 100 тысяч населения. Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе превышал эпидпорог на 3%. В частности, среднереспубликанский эпидпорог был превышен Ижевске, Глазове и девяти сельских районах.

В 70,1% случаев в Удмуртии ОРВИ болели горожане (8 955 человек), в 29,8% случаев – сельские жители (3 829 человек).

«В г. Ижевске за минувшую неделю ОРВИ заболело 6228 человек (48,7% от общего количества заболевших в регионе), в т.ч. 4126 детей до 14 лет. Уровень заболеваемости ОРВИ в столице региона регистрировался на уровне эпидемического порога», - отчитались в ведомстве.

Отмечается, что с начала текущего эпидсезона в Удмуртии у больных острыми респираторными инфекциями берутся мазки. Так, по результатам исследований выделено 4 вируса гриппа «А». Эпидемический процесс поддерживается преимущественно риновирусами.

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