8 декабря в Ижевске прогнозируют небольшой снег и гололедицу

На дорогах гололедица, снежные заносы, накат. Фото Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 8 декабря. Рассказываем о погоде на день.

Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит -5,-7 °С. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы, накат.

Будьте осторожны – и отличного вам дня!

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