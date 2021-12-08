190 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 8 декабря в республике выявлено 190 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 19 детей и 41 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 8 смертей. Женщинам было 66, 82, 83, 85, 86 лет. Мужчинам - 59, 66, 71 год.

107 человек выздоровели, их выписали.

7 783 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 401 - в состоянии средней степени тяжести, 162 – в тяжелом состоянии.

Всего на 8 декабря в Удмуртии зарегистрировано 76 673 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 64 469 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 298 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса 651 121 житель Удмуртии. Из них 466 905 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 112 605 человек.

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