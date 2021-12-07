Новогодний корпоратив в Ижевске: сколько стоит ведущий и какую программу выбирают жители Удмуртии

Почему низкая цена - это плохо, и сколько должен стоить хороший тамада на новогодний корпоратив? Фото: pixabay.com

60 тысяч за корпоратив и меньше алкоголя: как проходят новогодние праздники в Ижевске? Ведущие мероприятий рассказали о самых смешных и странных случаях.

Почему низкая цена - это плохо, и сколько должен стоить хороший тамада на праздник?

Подробности в новом выпуске подкаста от радио «КП» — Ижевск. Прослушать и скачать запись эфира можно по ссылке.

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