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Общество7 декабря 2021 14:36

Новогодний корпоратив в Ижевске: сколько стоит ведущий и какую программу выбирают жители Удмуртии

Спросили у профессионалов
Источник:kp.ru
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Почему низкая цена - это плохо, и сколько должен стоить хороший тамада на новогодний корпоратив? Фото: pixabay.com

Почему низкая цена - это плохо, и сколько должен стоить хороший тамада на новогодний корпоратив? Фото: pixabay.com

60 тысяч за корпоратив и меньше алкоголя: как проходят новогодние праздники в Ижевске? Ведущие мероприятий рассказали о самых смешных и странных случаях.

Почему низкая цена - это плохо, и сколько должен стоить хороший тамада на праздник?

Подробности в новом выпуске подкаста от радио «КП» — Ижевск. Прослушать и скачать запись эфира можно по ссылке.

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