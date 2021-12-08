Пассажир «Приоры» получил травмы после вылета автомобиля в левый кювет в Удмуртии

Водитель имел признаки опьянения, однако от отказался прохождения от медосвидетельствования Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
Накануне, 7 декабря, около 01:00, на десятом километре автодороги «Игра - Сюмси – граница с Кировской областью» в Удмуртии произошло ДТП. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 27-летний водитель автомобиля LADA Priora, не имеющий водительских прав, пересек встречную полосу и вылетел в левый кювет.
Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
«В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Приора» - 45-летний мужчина, получил травмы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель имел признаки опьянения, однако от отказался прохождения от медосвидетельствования. В его отношении составили протокол по части 2 статьи 12 КоАП РФ, а автомобиль забрали на спецстоянку. Проводится расследование.
Госавтоинспекция напоминает, что невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, либо лишенным права управления, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей.
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