Пассажир «Приоры» получил травмы после вылета автомобиля в левый кювет в Удмуртии

Водитель имел признаки опьянения, однако от отказался прохождения от медосвидетельствования Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 7 декабря, около 01:00, на десятом километре автодороги «Игра - Сюмси – граница с Кировской областью» в Удмуртии произошло ДТП. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 27-летний водитель автомобиля LADA Priora, не имеющий водительских прав, пересек встречную полосу и вылетел в левый кювет.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Приора» - 45-летний мужчина, получил травмы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель имел признаки опьянения, однако от отказался прохождения от медосвидетельствования. В его отношении составили протокол по части 2 статьи 12 КоАП РФ, а автомобиль забрали на спецстоянку. Проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает, что невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, либо лишенным права управления, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей.

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