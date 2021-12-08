Водителя скорой в Удмуртии подозревают в присвоении почти 3 000 литров бензина

Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Фото: архив КП

В Увинском районе Удмуртии задержали водителя одного из местных медучреждений, подозреваемого в присвоении почти трех тысяч литров бензина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

«Подозреваемый имел доступ к топливной карте для заправки служебного автомобиля. Однако в течение нескольких месяцев он использовал данную топливную карту и для заправки как своего личного автотранспорта, так и автомобилей друзей, знакомых, родственников», - говорится в сообщении.

Утверждается, что за 2,5 месяца водитель нанес медучреждению ущерб в размере 130 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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