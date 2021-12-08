Трещины в новой школе в Алнашском районе Удмуртии проверят специалисты регионального Минстроя

Ранее активисты Общероссийского народного фронта сообщили о жалобах родителей на трещины, которые появились на стенах и потолках всех трех этажей свежепостроенной школы. Фото: ОНФ по Удмуртии

Специалисты министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии проведут экспертизу трещин в школе села Алнаши с целью выявить причины их появления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстроя. Ранее на проблему обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Фото: ОНФ по Удмуртии

«Сегодня [8 декабря – прим. ред.] в Алнашскую школу выедут специалисты «Управления капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» и проведут обследование здания школы. По результатам этого обследования будет принято решение о проведении строительно-технической экспертизы здания. Напомню, что здание школы было построено в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы», - заявил исполняющий обязанности министра строительства региона Ришат Ибрагимов.

Фото: ОНФ по Удмуртии

По словам и.о. министра, температурный режим в школе соответствует норме. Застройщик готов провести ремонтные работы.

Фото: ОНФ по Удмуртии

По результатам обследования будет принято решение о проведении строительно-технологической экспертизы здания, введенного в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Ришат Ибрагимов отметил, что школу построили «в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы».

Фото: ОНФ по Удмуртии

В управлении образования Алнашского района отметили, что проблема известна. На трещинах установлены метки и проводятся замеры.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта сообщили о жалобах родителей на трещины, которые появились на стенах и потолках всех трех этажей. Кроме того, родители озабочены холодными классами на третьем этаже. Жалобы начали поступать уже в 2019 году.

«По такому же проекту в 2022 году будет строиться школа в селе Ягул Завьяловского района. Поэтому надо учесть все недостатки в проекте, которые мы увидели в новой Алнашской школе», - отметили в ОНФ.

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