Междугородние автобусные рейсы приостановили в Удмуртии из-за непогоды

Всех водителей призывают не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Фото: pixabay.com

Сегодня, 8 декабря в Удмуртии введено временное ограничение движения междугородних автобусных рейсов. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, это связано с неблагоприятными погодными условиями – ледяным дождем, снежным накатом и гололедицей.

«В настоящее время для обеспечения безопасности дорожного движения на автодороги федерального и регионального значений выведены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы», - говорится в сообщении.

Всех водителей призывают не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Водителя скорой в Удмуртии подозревают в присвоении почти 3 000 литров бензина

Скачки давления и обострение хронических заболеваний: как перепады температур влияют на здоровье людей и что с этим делать