Тело сторожа обнаружили в убойном цехе сельхозпредприятия в Удмуртии

Подозреваемый должен был сменить погибшего на охранном посту. Фото: Амир Закиров

Накануне, 7 декабря в охранном помещении убойного цеха сельхозпредприятия в Малопургинском районе Удмуртии обнаружили тело 39-летнего сторожа со следами насильственной смерти. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК по республике, в убийстве подозреваютего 45-летнего коллегу-односельчанина, с которым они выпивали накануне ночью.

«По данным следствия, накануне случившегося, днем 7 декабря 2021 года потерпевший и подозреваемый, работавшие сторожами в убойном цехе сельхозпредприятия, на рабочем месте употребляли спиртные напитки. Около 16 часов между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил коллегу ножом», - говорится в сообщении.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления, однако спустя несколько часов обратился в полицию и сообщил, что обнаружил тело коллеги, заступая на рабочую смену.

Подозреваемого задержали. В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Готовятся материалы для предъявления обвинения и помещения мужчины под стражу.

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