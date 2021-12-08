Гороскоп на 9 декабря 2021 года: Овнам стоит начать думать головой, а Близнецам – не поддаваться на провокации

Что ждет наших читателей 9 декабря? Фото: Амир Закиров

ОВЕН

Звезды советуют хоть иногда подключать голову к решениям, которые вы принимаете. Рисковать сегодня категорически не рекомендуется.

ТЕЛЕЦ

Не пытайтесь быть удобными для всех. Сегодня будет много критики в ваш сторону, но не стоит принимать ее близко к сердцу.

БЛИЗНЕЦЫ

Не поддавайтесь на провокации, а лучше смените круг общения. Поверьте, сразу же станет легче.

РАК

Нервный денек. Стоит его заранее распланировать, чтобы минимизировать вероятность неожиданных поворотов.

ЛЕВ

Притормозите. Сегодня лучше не спешить и принимать максимально взвешенные решения – ибо даже они далеко не всегда будут верными.

ДЕВА

Идеальный день для общения. Вас слушают, ног главное даже не это – вас слышат.

ВЕСЫ

Сегодня важен максимально рациональный взгляд на окружающую действительность. Откажитесь от импульсивных решений

СКОРПИОН

Важные дела стоит запланировать на утро. Вечер будет максимально непродуктивным.

СТРЕЛЕЦ

Не ждите поддержки от окружающих – сегодня ее не будет. Просто верьте в себя – и все получится.

КОЗЕРОГ

При должном старании вы сможете прыгнуть выше головы. У вас все для этого есть.

ВОДОЛЕЙ

Утро будет довольно нервным и эмоциональным, но к вечеру вы успокоитесь. Во второй половине дня возможны значительные финансовые поступления.

РЫБЫ

Сегодня важна своевременность. Откладывать дела звезды совершенно не рекомендуют. День будет непростым, но вы с этим справитесь.

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