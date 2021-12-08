Календарь событийного туризма на 2022 год презентовали на форуме «Сделано в Удмуртии – 2021»

Фото: Корпорация развития Удмуртии

Сегодня, 8 декабря на предпринимательском форуме «Сделано в Удмуртии – 2021» в режиме онлайн был представлен Событийного туризма в регионе на следующий год. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, было презентовано 12 мероприятий в разных городах и районах.

«Мероприятия, безусловно, станут той самой точкой, которая позволит игрокам рынка формировать свои туристические продукты и предложения. А туристам, в свою очередь, планировать путешествия по Удмуртии, открывая для себя интересные места, получать новые впечатления», — прокомментировала замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.

Список туристических мероприятий в Удмуртии на 2022 год:

- Новогодние гуляния на «Усадьбе Тол Бабая» (с. Шаркан);

- Этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя» (Ижевск);

- Международные открытые игры «Тракторный биатлон» (Воткинский район);

- Лыжный марафон им. Г.А. Кулаковой (Ижевск);

- Объединенный музыкальный экологичный фестиваль под открытым небом «Эктоника - Табань Fest и Бабушкина Дача 2022» (с. Шаркан);

- VIII Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» (д. Старые Быги);

- Фестиваль искусств «На родине им. П.И. Чайковского» (Ижевск, Воткинск, Сарапул);

- Фестиваль исторической реконструкции «Русь Дружинная» (Воткинский район, д. Кудрино);

- «Калашников Спорт. Биатлон» (Глазов);

- Региональный фестиваль Adrenalin Chek (финал кубка УР по автокроссу) (Завьяловский район);

- Ночной зимний трейловый забег «Светлая Ночь» (Воткинский район);

- Межрегиональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» (с. Шаркан).

«Туризм — одна из точек роста экономики, развитие которой по цепочке ведет к повышению доходов зависимого от отрасли бизнеса. А это уже выполнение социальных обязательств, которые у нас, как у государства, есть перед жителями. Сегодня в Удмуртии работает 23 туроператора, более 85 отелей и санаториев и почти 2,5 тысячи объектов общепита. Все это имеет непосредственное отношение к туризму и нуждается в дополнительном трафике. Глава Удмуртии обозначил туризм, как одно из приоритетных направлений наше работы, и уже не раз подчеркивал необходимость его развития. Один из шагов в этом направлении — создание событийного Календаря. Он объединит в себе все самые знаковые туристические мероприятия и станет своего рода «памяткой» для внутреннего и внешнего туриста, которая даст ответ на вопрос «Что посмотреть в Удмуртии», — рассказал министр экономики Удмуртии Михаил Тумин.

Отмечается, что в онлайн-презентации участвовало более 500 человек – гостей и зрителей, среди которых были представители туристской индустрии регионов России, федеральные эксперты в сфере туризма и гостеприимства, сотрудники органов власти, занимающиеся развитием туристской индустрии, туроператоры.

Напомним, в этом году форум «Сделано в Удмуртии» проходит в онлайн-режиме с 6 по 10 декабря. В нем могут принять участие бизнесмены, предприниматели, инвесторы и самозанятые, в том числе и те, кто пока лишь думает об открытии своего дела. Мероприятие организовывает Корпорация развития республики при поддержке регионального правительства. Форум проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным

Зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке.

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