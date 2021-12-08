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Общество8 декабря 2021 10:55

82 единицы техники убирают снег в Ижевске 8 декабря

Уборка снега продолжится и ночью
Дмитрий Коренев
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До обеда использовано 45 тонн реагента. Фото: администрация Ижевска

До обеда использовано 45 тонн реагента. Фото: администрация Ижевска

Дорожные службы Ижевска работают над устранением последствий снегопада. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на данный момент происходит линейная расчистка улиц, после чего малогабаритная техника и бригады ручного труда убирают снежные отвалы в зонах остановок и пешеходных переходов. В уборке задействовано 82 единицы техники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры и фронтальные погрузчики.

«В первой половине дня среды, 8 декабря, была проведена обработка дорожных поверхностей противогололёдным материалом, использовано 45 тонн реагента», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью уборка продолжится. Часть техники перейдет к очистке улиц в микрорайонах частной застройки и межквартальных проездах.

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