82 единицы техники убирают снег в Ижевске 8 декабря

До обеда использовано 45 тонн реагента. Фото: администрация Ижевска

Дорожные службы Ижевска работают над устранением последствий снегопада. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на данный момент происходит линейная расчистка улиц, после чего малогабаритная техника и бригады ручного труда убирают снежные отвалы в зонах остановок и пешеходных переходов. В уборке задействовано 82 единицы техники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры и фронтальные погрузчики.

«В первой половине дня среды, 8 декабря, была проведена обработка дорожных поверхностей противогололёдным материалом, использовано 45 тонн реагента», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью уборка продолжится. Часть техники перейдет к очистке улиц в микрорайонах частной застройки и межквартальных проездах.

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