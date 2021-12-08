Пешеходный мост от улицы 10 лет Октября до улицы Тимирязева в Ижевске закроют на ремонт

Этот мост соединяет ул. 10 лет Октября и микрорайон «Культбаза». Фото: Анастасия Михайлова

На пешеходном мосту от дома № 34 по ул. 10 лет Октября (бильярдный клуб «Мега») до улицы Тимирязева в Ижевске будут менять деревянный настил. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Во время проведения ремонтных работ пешеходам рекомендуется искать пути обхода», - говорится в сообщении.

Движение по мосту будет закрыто с 10 по 21 декабря.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

10 неизвестных, но очень красивых мостов Ижевска

Сколько стоит украсить дом к Новому 2022 году в Ижевске?