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Происшествия8 декабря 2021 13:13

Движение трамваев приостановлено по улице Халтурина в Ижевске из-за ДТП

Причина – дорожно-транспортная авария
Дмитрий Коренев
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Из-за случившейся дорожно-транспортной аварии в Ижевске приостановлено движение трамваев 5 и 8 маршрутов по улице Халтурина в направлении на Буммаш. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

5 маршрут: Ул. Огнеупорная - ул. Магистральная - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул. Тимирязева - Буммаш.

8 маршрут: Ул. Промышленная - ул. Ленина - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул.Тимирязева - Буммаш.

«С Буммаша трамваи следуют по своему маршруту», - говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНО: движение открыто в 18:14.

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