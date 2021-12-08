60-летний водитель «Гранты» погиб в столкновении с «КамАЗом» на трассе в Удмуртии

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня, 8 декабря, около 16:30, на 24-м километре автодороги «Ижевск – Воткинск» Завьяловского района Удмуртии произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, предоставленным 1-м отделом УГИБДД по республике, 60-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался в сторону Ижевска и при обгоне вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом» под управлением 50-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, затруднений в движении на данном участке нет.

Проводится расследование.

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