Ситуацию с трещинами в новой школе в Удмуртии проверит прокуратура

На стенах и потолке нового здания появились трещины. Фото: ОНФ по Удмуртии

Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту выявления трещин на здании МБОУ «Алнашская средняя общеобразовательная школа имени Г.Д. Красильникова». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав обучающихся школы на охрану жизни, здоровья и безопасность во время учебного процесса, установлены причины возникновения дефектов при эксплуатации здания образовательной организации», - говорится в сообщшении.

Напомним, ранее родители учеников Алнашской средней школы, сданной в сентябре 2019 года, пожаловались на трещины в стенах и на потолке, а также на холодный третий этаж. На ситуацию обратили внимание активисты Общероссийский народного фронта, после чего в региональном Минстрое пообещали проверить здание.

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