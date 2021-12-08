10-балльные пробки на фоне снегопада зафиксировали в Ижевске вечером 8 декабря

Зафиксировано 6 ДТП, 3 из них - на улице 10 лет Октября. Фото: Яндекс.Пробки

Из-за снегопада в Ижевске сильно затруднено движение автотранспорта. Проблемы начались еще днем, однако к вечеру ситуация заметно ухудшилась. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает загруженность дорог столицы Удмуртии в 10 баллов (данные на 18:00 8 декабря).

В пробках стоит вся центральная часть города. Движение затруднено на улицах Ленина (от Пушкинской в сторону Удмуртской), Кирова (от Горького в сторону Удмуртской), Пушкинской (от К. Либкнехта до Ленина), Удмуртской (от К. Либкнехта до Ленина), Советской (от Коммунаров до Воровского), а также на улице 10 лет Октября (от Пушкинской до Удмуртской).

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18:00 в городе зафиксировано 6 ДТП, причем 3 из них – по улице 10 лет Октября.

Напомним, сегодня на улицах Ижевска работает более 80 единиц снегоуборочной техники.

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