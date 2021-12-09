14-летнюю школьницу в Ижевске подозревают в краже денег с банковской карты

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14-летнюю ученицу одной из школ Ижевска подозревают в хищении денег с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

«По данным следствия, подозреваемая нашла в школьном туалете принадлежащую матери одной из учениц банковскую карту, которую забрала с собой. В тот же день она приобрела в одном из торговых центров города продукты питания, косметику, бижутерию и другие товары, оплатив покупки бесконтактным способом с банковского счета владелицы карт», - говорится в сообщении.

Таким образом школьница потратила с чужой карты 4,5 тысячи рублей.

Расследование продолжается. Девочке грозит до 6 лет лишения свободы.

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