Мосты над реками Лекма и Армязь отремонтировали в Удмуртии

Гарантия на ремонт составит пять лет. Фото: пресс-служба главы и правительство Удмуртии

Два предаварийных моста отремонтировали в Удмуртии: через реку Лекма в Юкаменском районе и через Армязь в Камбарском. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Работы над мостом через Лекму начали в конце сентября 2021. Если бы работы не начались, мост пришлось бы закрыть. Здесь заменили подходные плиты, опорные части балок, гидроизоляцию полотна проезжей части, обновили асфальтобетонное покрытие, консоли тротуаров. Русло реки очистили. Разрушенный бетонный колесоотбой частично заменили на железобетонное ограждение — это нужно для безопасности водителей и пешеходов.

«Мост через р. Лекма – можно сказать, лицо села Юкаменское. Жители неоднократно обращались по поводу ремонта мостового сооружения, так как для нас это кратчайшая дорога, соединяющая районный центр с другими поселениями района, а так же город Глазов и поселок Яр. Объездная дорога есть, но это более 150 км. Движение автотранспорта в данном направлении достаточно интенсивное, поэтому вопросы безопасности жителей для нас стояли превыше всего», — цитирует пресс-служба главу МО «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» Константина Бельтюкова.

На автомобильной дороге Камбарка — Ершовка завершили работы на мосту через Армязь. Там демонтировали и уложили плиты пролетных строений, заменили гравийное покрытие на асфальтобетонное на подходах и восстановили несущую способность опор.

«По мосту над рекой Армязь проходит центральная дорога для жителей деревни Нижняя Армязь, где проживает более 600 человек и находятся школа, детский сад и важное сельхозпредприятие ООО «Нива». Также это основная дорога до села Ершовка и поселка Борок», - цитирует пресс-служба Главу МО «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики» Александра Галанова.

Движение транспорта открыто. Гарантийный срок — пять лет. В Удмуртии отремонтируют еще четыре моста до конца года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ситуацию с трещинами в новой школе Удмуртии проверит прокуратура

Пешеходный мост от улицы 10 лет Октября до улицы Тимирязева в Ижевске закроют на ремонт

Сколько стоит украсить дом к Новому 2022 году в Ижевске?