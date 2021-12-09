38-летнюю наркозакладчицу из Ижевска приговорили к пяти годам колонии

Девушка оборудовала закладки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске приговорили к реальному сроку 38-летнюю женщину, которая сбывала наркотики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ижевчанка нуждалась в деньгах. Поэтому она раскладывала по городу закладки с запрещенными веществами. Ее деятельность пресекли полицейские.

Женщину обвиняют по ч.3 ст.30 п. «а,б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникционных сетей, в том числе «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере). Ей назначили пять лет и два месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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