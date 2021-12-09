38-летнюю наркозакладчицу из Ижевска приговорили к пяти годам колонии

Девушка оборудовала закладки
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске приговорили к реальному сроку 38-летнюю женщину, которая сбывала наркотики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Ижевчанка нуждалась в деньгах. Поэтому она раскладывала по городу закладки с запрещенными веществами. Ее деятельность пресекли полицейские.
Женщину обвиняют по ч.3 ст.30 п. «а,б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникционных сетей, в том числе «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере). Ей назначили пять лет и два месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Ситуацию с трещинами в новой школе Удмуртии проверит прокуратура
Водитель «Лады Калины» сбил двух пешеходов на улице 10 лет Октября в Ижевске и столкнулся с «Хондой»
60-летний водитель «Гранты» погиб в столкновении с «КамАЗом» на трассе в Удмуртии