Фото: Амир Закиров

184 жителя Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Свежая статистика от удмуртского оперштаба на 9 декабря

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 9 декабря в республике выявлено 184 новых случая коронавируса. В числе заболевших 32 ребенка и 16 человек старше 65 лет. Зафиксировано 4 смерти.

137 человек выздоровели, их выписали.

7 845 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 394 - в состоянии средней степени тяжести, 150 – в тяжелом состоянии.

Всего на 9 декабря в Удмуртии зарегистрировано 76 857 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 64 606 человек выздоровели. За время пандемии в регионе 3 302 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса 652 768 жителей Удмуртии. Из них 470 796 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 112 850 человек.

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