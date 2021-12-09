На улице Нижней в Ижевске появится нерегулируемый пешеходный переход

Светофора здесь не будет. Фото: Алена Селезнева

В Ижевске на перекрестке улиц Нижней и 1-й Подлесной появится новый пешеходный переход без светофора. Об этом сообщает IZHLIFE со ссылкой на постановление, подписанное замом главы администрации города по ЖКХ и строительству Алексеем Мещаниновым.

«Городским службам поручено установить дорожные знаки и нанести разметку», - пишет IZHLIFE.

В документе отмечается, что переход организовывают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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