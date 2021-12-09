Каток на стадионе «Динамо» в Ижевске начнет работу 9 декабря

В муниципалитете напомнили о необходимости соблюдать эпидемиологические требования. Фото: архив КП

Каток на стадионе «Динамо» в Ижевске, открытие которого ранее перенесли на неизвестный срок из-за погодных условий, начнет работу уже сегодня, 9 декабря, в 17:00. При этом, как сообщила пресс-служба городской администрации, официальное открытие с развлекательной программой состоится 11 декабря.

«Этот вечер [11 декабря] с ижевчанами проведут яркие артисты, веселые аниматоры и талантливые фигуристы», - говорится в сообщении.

Вход на каток осуществляется по карте клиента. В муниципалитете напомнили о необходимости соблюдать эпидемиологические требования.

Напомним, открытие катков в Летнем саду Ижевска также перенесли из-за погоды.

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